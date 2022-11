Burnout avec une Chevrolet Camaro (Fail)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le conducteur d'une Chevrolet Camaro de 1981 tente un burnout en sortant d'un parking. Mais il perd le contrôle de son véhicule et se retrouve éjecté de la voiture. Pour la petite histoire, c'est une voiture qui a attendu 25 ans dans un garage avant d'être restaurée. Il ne l'avait conduite que deux fois auparavant. La voiture a fini sa course dans un magasin Ace Hardware et nécessite de nouvelles réparations... Heureusement, personne n'a été blessé.

burn camaro chevrolet chute conducteur ejecte fail voiture