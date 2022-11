Vidéo : Un chiropracteur pour les chiens Posté par Skwatek

Un homme fait de la chiropractie sur un chien.





Vidéo (26s) : Chiropracteur pour chiens





Auteur Conversation Alroc Je viens d'arriver Inscrit le: 24/1/2014 Envois: 14 Re: Un chiropracteur pour les chiens Re: Un chiropracteur pour les chiens 0 La chiropractie est une pseudo science qui ne vaut pas mieux que l'homéopathie. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 228 Karma: 925 Re: Un chiropracteur pour les chiens Re: Un chiropracteur pour les chiens 1 Faire ça sur ce type de chien, faut oser! J'adore la tête du chien juste après le geste! saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 187 Karma: 479 Re: Un chiropracteur pour les chiens Re: Un chiropracteur pour les chiens 1 @Tempo123 On peut lire dans ses yeux la grande question "Je le mords, je le mords pas.... ?"

J'avoue c'est assez impressionnant de manipuler un mastard comme ça.

J'avoue c'est assez impressionnant de manipuler un mastard comme ça. Gotalife Je viens d'arriver Inscrit le: 1/12/2020 Envois: 60 Karma: 138 Re: Un chiropracteur pour les chiens Re: Un chiropracteur pour les chiens 0

- Je vais te déchirer si tu refais ça



- Das Gut?- Je vais te déchirer si tu refais ça dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2912 Karma: 7702 En ligne ! Re: Un chiropracteur pour les chiens Re: Un chiropracteur pour les chiens 0 sympa cette confiance mutuelle ; le chien souffre et il sait que le mec va le soulager !

mon chien qui est une boule d'energie se transforme en statut des que le veto l'examine , comme s'il savait que c'est dans son intérêt de se laisser faire. Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3623 Karma: 3815 Re: Un chiropracteur pour les chiens Re: Un chiropracteur pour les chiens 0

"Ça vient de moi ce bruit ?" "Ça vient de moi ce bruit ?" Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 13580 Karma: 9702 Re: Un chiropracteur pour les chiens Re: Un chiropracteur pour les chiens 0

Toi, t'as pas intérêt à me tourner le dos ! Toi, t'as pas intérêt à me tourner le dos ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2665 Karma: 6068 En ligne ! Re: Un chiropracteur pour les chiens Re: Un chiropracteur pour les chiens 0

@Alroc

La chiropractie est une pseudo science qui ne vaut pas mieux que l'homéopathie.



