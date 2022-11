Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 117) Posté par Koreus

L'idée à la con du jour, sauter au-dessus d'un feu de camp en même temps que son pote.



Vidéo (6s) : Sauter à deux au-dessus d'un feu de camp





Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 579 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 1 Il me semble avoir déjà vu la même vidéo ... faudrait qu'ils viennent sur Koreus ils ne feraient plus l'erreur ^^ Koreus Webhamster Inscrit le: 3/7/2002 Envois: 74232 Karma: 36193 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0 Nark0t1k Exact https://www.koreus.com/video/sauter-feu-camp.html LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 506 Karma: 796 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0 Deux idées à la con se rejoignent au dessus d'un feu, qui brule ? Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 233 Karma: 937 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 1

@Koreus

@Nark0t1k Exact https://www.koreus.com/video/sauter-feu-camp.html



Depuis ils ont quand amélioré la qualité de l'image, on voit mieux les détails maintenant! La prochaine sera tournée en 4k. Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 560 Karma: 311 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 1 Sauter au dessus d'un feu de camps est peut-être une idée à la con, mais que celui qui ne l'a jamais eue me jette la 1ère bière. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2670 Karma: 6075 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0

@Uatuu

Sauter au dessus d'un feu de camps est peut-être une idée à la con, mais que celui qui ne l'a jamais eue me jette la 1ère bière.



Désolé mec :



blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 54 Karma: 54 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0 @Uatuu c'est curieux, mais moi le feu, j'essaie de ne pas sauter dedans ou à côté, car il me semble que.... "le feu, ça bruuuuule et l'eau ça..."



c'est curieux, mais moi le feu, j'essaie de ne pas sauter dedans ou à côté, car il me semble que.... "le feu, ça bruuuuule et l'eau ça..." gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6811 Karma: 5572 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0





gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6811 Karma: 5572 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0 On ne le dira jamais assez, les soirées trop arrosées amènent à ne pas se protéger. Voilà deux mecs qui sont tombés en cloque ! tibolux Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2004 Envois: 15 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0 Koreus c'est pas possible les pub avant chaque video... déjà avec youtube c'était overdose et ça arrive ici... tchao. psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 710 Karma: 1514 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 1 Une fois cuits,on pourra faire un diner de cons Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3642 Karma: 3847 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0 Ils ont le feu au cul