Vidéo : Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs (Nouvelle-Zélande) Posté par Skwatek

Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs au large de Whitianga, en Nouvelle-Zélande.







Vidéo (1mn25s) : Un requin saute sur un bateau de pêcheurs





Sur le même sujet :

Vidéo : S'essayer au snorkeling...ou pas Vidéo : Un requin bloqué sur un bateau Vidéo : Des jeunes calédoniens et le requin blanc Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 234 Karma: 944 Re: Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs (Nouve... Re: Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs (Nouve... 3 Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1095 Karma: 4497 En ligne ! Re: Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs (Nouve... Re: Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs (Nouve... 3 Le truc de fou, c'est que ça m'est arrivé, avec un bel espadon, et là, je peux dire que tu n'en mènes pas large ! Nyark_Nyark Je masterise ! Inscrit le: 29/1/2015 Envois: 2838 Karma: 1699 Re: Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs (Nouve... Re: Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs (Nouve... 0 Un volontaire pour le remettre à l'eau ? Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1774 Karma: 1181 Re: Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs (Nouve... Re: Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs (Nouve... 0 @Nyark_Nyark



T'as vu le bestiau, un seul mouvement de sa part et tu es projeté dans la mer direct. TuluT Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2016 Envois: 34 En ligne ! Re: Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs (Nouve... Re: Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs (Nouve... 0 Le rouleau de PQ va bien servir -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4425 Karma: 1893 En ligne ! Re: Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs (Nouve... Re: Un requin mako saute sur un bateau de pêcheurs (Nouve... 0 Et du coup il le laisse mourir asphyxié à l'avant de leur bateau en continuant à pêcher tranquillement?

Remarque, tuer des petits ou des gros poissons comme loisirs, c'est la même chose. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.