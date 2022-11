Un requin saute sur un bateau de pêcheurs

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Samedi 5 novembre 2022 au large de Whitianga, en Nouvelle-Zélande, un groupe de personnes pêchait des carangues lorsqu'un requin mako, ayant mordu à un appât, a bondi hors de l'eau et atterri sur l'avant du bateau. Le poisson de plus de 2 mètres de long est alors resté bloqué sur l'embarcation des pêcheurs pendant quelques minutes avant de s'agiter à nouveau, réussissant ainsi à retourner dans l'eau, sain et sauf.

bateau mako requin saut