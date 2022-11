Vidéo : Un corps tombe d'un cercueil pendant un enterrement Posté par Koreus

Pendant un enterrement, les porteurs du cercueil vont perdre quelque chose d'important.



Vidéo (8s) : Cercueil (Fail)





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1105 Karma: 4525 Re: Un corps tombe d'un cercueil pendant un enterrement 1 Elle est bien connue cette vanne glauque ! La pire est certainement celle de Bad Grandpa / Jackass :

Jackass Presents: Bad Grandpa (2/10) Movie CLIP - Funeral Fail (2013) HD





Jackass Presents: Bad Grandpa (2/10) Movie CLIP - Funeral Fail (2013) HD Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 495 Karma: 4837 Re: Un corps tombe d'un cercueil pendant un enterrement Re: Un corps tombe d'un cercueil pendant un enterrement 1 D'où l'expression consacrée, "rouler à tombeau ouvert"... Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 583 Karma: 2200 Re: Un corps tombe d'un cercueil pendant un enterrement Re: Un corps tombe d'un cercueil pendant un enterrement 1 "Cette vidéo circule sans plus de détail laissant penser qu'il s'agit d'un vrai enterrement. Vous aurez remarqué l'équipe de tournage sur la gauche, il s'agit d'une mise en scène. Un extrait de la série « I Think You Should Leave » sur Netflix et plus précisément du sketch Corncob TV - Coffin Flop. "



kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2677 Karma: 6092 Re: Un corps tombe d'un cercueil pendant un enterrement 2

@Kwisatz

Mais mec tu viens de nous donner les détails ?!

C'est le concept de "Afficher le Spoil".

Concept, que tu ne respectes pas du tout en le mettant dans les commentaires.

@Kwisatz

Mais mec tu viens de nous donner les détails ?!



C'est le concept de "Afficher le Spoil".



Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 950 Karma: 1017 Re: Un corps tombe d'un cercueil pendant un enterrement 0 Encore un coup des potes de tonton Georges.

Georges Brassens - Les Quat'z'arts (live à Bobino, 1969)





Georges Brassens - Les Quat'z'arts (live à Bobino, 1969) Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 296 Karma: 587 Re: Un corps tombe d'un cercueil pendant un enterrement Re: Un corps tombe d'un cercueil pendant un enterrement 1

@Kwisatz

"Cette vidéo circule sans plus de détail laissant penser qu'il s'agit d'un vrai enterrement. Vous aurez remarqué l'équipe de tournage sur la gauche, il s'agit d'une mise en scène. Un extrait de la série « I Think You Should Leave » sur Netflix et plus précisément du sketch Corncob TV - Coffin Flop. "



Mais mec tu viens de nous donner les détails ?!



Bon pour le coup, je préfère quand même savoir que c'est pas vrai... Citation :Bon pour le coup, je préfère quand même savoir que c'est pas vrai... Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 296 Karma: 587 Re: Un corps tombe d'un cercueil pendant un enterrement Re: Un corps tombe d'un cercueil pendant un enterrement 0 L'acteur (ou le mannequin) qui sort du cercueil joue beaucoup mieux le mort que les types qui jouent les vivants pour de faux dans les vidéos virales.



C'est un métier. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 906 Karma: 1209 Re: Un corps tombe d'un cercueil pendant un enterrement Re: Un corps tombe d'un cercueil pendant un enterrement 0 @Bukowski C'est parce qu'ils ont embauché un vrai mort. Ce dernier l'a raconté après le tournage.

Haut