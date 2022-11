Cercueil (Fail)

Pendant un enterrement, les porteurs du cercueil vont perdre quelque chose d'important. Le fond du cercueil cède sous le poids du corps qui va tomber au sol et rouler dans la pente. SPOILER : Cette vidéo circule sans plus de détail laissant penser qu'il s'agit d'un vrai enterrement. Vous aurez remarqué l'équipe de tournage sur la gauche, il s'agit d'une mise en scène. Un extrait de la série « I Think You Should Leave » sur Netflix et plus précisément du sketch Corncob TV - Coffin Flop. Afficher le spoil

cercueil chute corps enterrement fail