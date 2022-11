Vidéo : Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin Posté par Skwatek

Des individus prennent la fuite en voiture après avoir volé des vêtements dans un magasin.





Vidéo (46s) : Une bande de Régis vole des vêtements





Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7037 Karma: 18573 Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin 1 Comme quoi c'est quand même plus pratique de mettre ses courses dans des sacs à la caisse. Mais pour ça faut payer Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 246 Karma: 272 Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin 1 A quel moment tu fais ca quand tu as déjà une grosse voiture et qu'en plus ta capacité a fuir à pied est plutôt limitée ? SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 413 Karma: 894 Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin 0 Pathétique... noahm92 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 16 Karma: 55 Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin 0 Il s'agit très probablement d'une mise en scène pour faire des vues(et de l'argent). Et c'est dommage que cela soit relayé sans vérification par le site comme des "Regis". Les regis sont ceux qui gobent ce genre de potentiels fakes... Plougaden Je m'installe Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 128 Karma: 702 Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin 0 SPOILER : Il s'agit d'une mise en scène, car il est évident qu'on ne peut pas être aussi con ! mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6700 Karma: 2647 Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin 1 noahm92



En quoi tu peux voir que c'est une mise en scène ici?



Edit : La police les cherche (aucune idée si y a eu plainte ou non car il reste peut-être au moins 3 slips dans le SUV)

https://www.wsbtv.com/news/local/gwinnett-county/pair-caught-camera-stealing-sporting-goods-store-snellville-police-say/N5LCFR36INDRRNGBAG7D23CUHA/ En quoi tu peux voir que c'est une mise en scène ici?Edit : La police les cherche (aucune idée si y a eu plainte ou non car il reste peut-être au moins 3 slips dans le SUV) Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 511 Karma: 1566 Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin 2 @noahm92 sacré Régis va! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 588 Karma: 2213 Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin 0 Dommage, ces articles auraient pu leur permettre de faire un peu de sport liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 374 Karma: 1072 En ligne ! Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin Re: Une bande de Régis vole des vêtements dans un magasin 0 Là, c'est probablement un fake mais c'est de toute façon pas loin de la réalité à certains endroits. A San Francisco, les vols < $950 ont été décriminalisés (Avant, c'était un crime, maintenant, c'est un délit) et sont souvent pas poursuivis dans les faits, la police ayant autre chose à faire. Peine maximale théorique (donc en cas de récidive multiple ou circonstances aggravantes, donc jamais en pratique) : 6 mois de prison et $1000 d'amende



On assiste de + en + à des scènes où des types viennent voler en toute décontraction les grandes enseignes (un gérant indépendant risquerait de se défendre). Légalement, tu ne peux pas les empêcher de partir (séquestration). Au mieux, tu peux tenter de récupérer les objets volés mais tu ne veux pas non plus que tes employés prennent un risque pour leur sécurité. Et le voleur sait que, au pire, ce sera requalifié en délit et que dans les faits, la police a d'autres prios



Là où ça devient dingue, c'est que les types prennent même plus le temps de se masquer avant de voler, la décontraction totale.