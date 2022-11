Vidéo : Un motard profite du beau temps pour faire une balade à moto Posté par Koreus

En Californie aux États-Unis, un motard a profité du beau temps pour faire une balade au guidon de sa moto Royal Enfield Classic.



Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 219 Karma: 419 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 0 C'est clairement la faute du motard. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1110 Karma: 4571 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 2 mais est vivant Citation :quel bol ! Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 365 Karma: 330 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 2 Punaise, la vitesse de passage du chauffard! Sans le pickup, il ce serai satellisé sur la lune ! gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6913 Karma: 5621 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 3 On a pas la marque du pickup dans la description. ça manque cruellement ! Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 267 Karma: 948 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 0 Le chauffard sortait d'un centre de désintoxication et venait de voler le véhicule. Il a été tué lors de l'accident.

Au moins , ça c'est fait ... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6375 Karma: 6209 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 0 Quand on voit la liste des blessures du motard, on est content que le chauffard n'ait été que tué; ça aurait pu être pire. Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 146 Karma: 548 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 0 Quand on est à moto on est à la merci des automobilistes. SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 110 Karma: 143 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 0 ****âmes susceptibles s'abstenir****



Au moins , ça c'est fait ... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6375 Karma: 6209 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 0 Quand on voit la liste des blessures du motard, on est content que le chauffard n'ait été que tué; ça aurait pu être pire. Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 146 Karma: 548 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 0 Quand on est à moto on est à la merci des automobilistes. SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 110 Karma: 143 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 0 ****âmes susceptibles s'abstenir****

Je me disais bien que les vidéos de p'tits chiots qui aboient joyeusement, de mamans chimpanzés qui retrouvent leur bébé, ou encore de toutous qui jouent à cache-cache, ça pouvait pas durer.

Les quotas sont cruels pour les vidéos feel-good, mais faut bien faire des vues. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 591 Karma: 2218 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 0

un bol d'or Citation :un bol d'or Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 591 Karma: 2218 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 0 J'ai eu un mouvement de recul Wok-isme Je viens d'arriver Inscrit le: 14/10/2021 Envois: 7 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 0 A vrai dire j'étais déjà en stress à 0:02 quand le camion passe. Faire de la moto sur route c'est vraiment mettre sa vie entre les mains des autres... Jack-Slater Je m'installe Inscrit le: 2/3/2010 Envois: 213 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 1

J'ai toujours du mal à comprendre comment on peut se réjouir de la mort de quelqu'un... Citation :J'ai toujours du mal à comprendre comment on peut se réjouir de la mort de quelqu'un... gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 605 Karma: 1275 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 0 Je suppose que c'est un suicide.... le gars allait tout droit dans le talus sans essayer du tout de tourner. blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 61 Karma: 67 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 0 Le chauffage a voulu tester lui-même "Percuter un MUR à 150km/h : Ça fait quoi ?"



Pas de bol, l'a pas tout compris au concept "Do try this at home" LittlePony29 Je m'installe Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 289 Karma: 312 Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 1 @Jack-Slater aucune méchanceté dans ce que je vais dire ici, MAIS reprenons:



- le gars sort de désintox donc, de biais, on peut quand même douter de la sympathie de ce gars (après on n'a pas de contexte de vie, donc c'est clairement discutable)

- il a volé une voiture, donc là, par contre, ce n'est clairement pas discutable, le mec a fait quelque chose d'interdit, donc sa moralité est discutable,

- visiblement, le gars n'était pas en état de conduire vu que comme l'a souligné un vdd, il n'a ni freiné, ni tourné,

- il a failli tuer deux personnes, et là clairement, ce n'est plus discutable. Si sa personne ne l'intéresse pas au point de se détruire à coup de produits pourris, c'est son choix, par contre, il y a d'autres humains que leur vie intéresse et qui souhaitent la conserver le plus longtemps possible, et pas se retrouver incruster dans un pick up.



Donc, est ce que je me réjouis de la mort de quelqu'un? Non. Par contre, je souligne le fait qu'il ne fera plus de mal à personne, et qu'il n'entrainera plus de souffrance à des gens qui n'étaient pas concernés par sa situation. Je vais compléter la remarque d'un autre vdd qui insinuait ses tendances suicidaires, en rajoutant qu'il n'est pas obligé d'emmener des innocents dans sa chute (ou son poteau si vous préférez). Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 171 Karma: 433 En ligne ! Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... Re: Un motard profite du beau temps pour faire une balade... 0 La violence du choc ...



Au mauvais endroit, au mauvais moment ... j'espère que le motard s'en remettra sans trop de séquelles et que le conducteur du pickup n'a rien.

Par contre, la funeste conclusion pour le tox voleur de voiture (qu'il soit suicidaire ou pas) me tire aucune émotion.