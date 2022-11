× Close Pour un public averti

Un motard victime collatérale à un feu rouge

Lundi 14 novembre 2022 à Malibu en Californie aux États-Unis, un motard a profité du beau temps pour faire une balade au guidon de sa moto Royal Enfield Classic. Le feu pour tourner à gauche est passé rouge au croisement de la route Pacific Coast Highway et Kanan Dume Road, le motard s'est tout naturellement arrêté et il a patienté que le feu passe au vert. Mais un évènement inattendu est venu perturber cette paisible journée. Un chauffard au volant d'une Lexus NX de 2017 a grillé le feu rouge et a percuté un pickup, le projetant en direction du motard... qui n'a rien pu faire. Le motard a été grièvement blessé lors de l'accident, mais est vivant. Il a entre autres un poignet droit brisé, un bras cassé, un poignet fracturé, une cheville fracturée, sept côtes cassées et un poumon perforé. Le chauffard sortait d'un centre de désintoxication et venait de voler le véhicule. Il a été tué lors de l'accident.

