Vidéo : Il teste une technique de défense en cas d'agression dans une voiture Posté par Koreus

Un homme a eu l'occasion de mettre en pratique une technique de self défense qu'il a vu sur TikTok



Vidéo (52s) : Technique de self defense





Auteur Conversation Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2207 Karma: 3852 En ligne ! Re: Il teste une technique de défense en cas d'agres... Re: Il teste une technique de défense en cas d'agres... 0 Il était à deux doigts de s'en sortir ! LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 550 Karma: 886 Re: Il teste une technique de défense en cas d'agres... Re: Il teste une technique de défense en cas d'agres... 2

mais j'ai quand même rigolé Ah mince, pour une fois, je m'y attendais,mais j'ai quand même rigolé Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 867 Karma: 1041 Re: Il teste une technique de défense en cas d'agres... Re: Il teste une technique de défense en cas d'agres... 0 Rest in PISS blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 63 Karma: 75 Re: Il teste une technique de défense en cas d'agres... Re: Il teste une technique de défense en cas d'agres... 0 - Vous voulez un whisky ?

- Juste deux doigts... Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 766 Karma: 989 Re: Il teste une technique de défense en cas d'agres... Re: Il teste une technique de défense en cas d'agres... 0 Tite pensé à tous ceux qui ont une molette pour régler le dossier ! Courage !!