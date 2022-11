Vidéo : Qu'entendez vous, « Oh Barbie » ou « Oh Fuck » ? Posté par DoubleZ

Bien que les mots soient complètement différent, si vous vous focalisez sur le mot "Barbie" ou "F**k", vous entendrez uniquement le mot sur lequel vous vous focalisez.



Vidéo (7s) : Barbie ou Fuck ?





Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3701 Karma: 3888 Re: Qu'entendez vous, « Oh Barbie » ou « Oh Fuck » ?... Re: Qu'entendez vous, « Oh Barbie » ou « Oh Fuck » ?... 1 J'ai beau me focaliser sur le mot Barbie, j'entends le mot fuck UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 975 Karma: 997 Re: Qu'entendez vous, « Oh Barbie » ou « Oh Fuck » ?... Re: Qu'entendez vous, « Oh Barbie » ou « Oh Fuck » ?... 0

Deuxième, troisième et quatrième écoute avec le son à volume correct : Aucun doute, il dit bien dinstinctement "Oh, Barbie!".



Ça me rappelle cette histoire de "Laurel" ou "Yanni", ça faisait longtemps. Bien-sûr (et ça a été confirmé), si on évite de tordre la réalité et qu'on écoute avec des hauts parleurs ou un casque correct, c'est bien "Laurel" qui est dit.

Ou encore le coup de la robe bleue et noire que les gens voient blanche et dorée... Je l'ai toujours vue de la bonne couleur.

Première écoute, son pas assez fort, j'ai entendu ce que j'ai lu ("Oh, f*ck!") par déduction...Deuxième, troisième et quatrième écoute avec le son à volume correct : Aucun doute, il dit bien dinstinctement "Oh, Barbie!".Ça me rappelle cette histoire de "Laurel" ou "Yanni", ça faisait longtemps. Bien-sûr (et ça a été confirmé), si on évite de tordre la réalité et qu'on écoute avec des hauts parleurs ou un casque correct, c'est bien "Laurel" qui est dit.Ou encore le coup de la robe bleue et noire que les gens voient blanche et dorée... Je l'ai toujours vue de la bonne couleur.Je crois que j'ai une assez bonne capacité à arriver à éviter les biais de sens... Mais en même temps j'ai beaucoup bossé l'image et le son tout en ayant naturellement une propension à l'analyse objective (y-compris des sens), donc ça doit aider djidi0406 Je viens d'arriver Inscrit le: 4/2/2010 Envois: 23 Re: Qu'entendez vous, « Oh Barbie » ou « Oh Fuck » ?... Re: Qu'entendez vous, « Oh Barbie » ou « Oh Fuck » ?... 0 Pareil ... à 8h30 du matin faire résonner dans la maison "Oh fuck" une 20aine de fois ni change rien ... j'entends pas "Barbie" x). Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1138 Karma: 562 Re: Qu'entendez vous, « Oh Barbie » ou « Oh Fuck » ?... Re: Qu'entendez vous, « Oh Barbie » ou « Oh Fuck » ?... 0 Je suis comme Olyer, je n'entends que le mot F..k meme en cherchant à entendre barbie

en plus, apres le mot vintage de la meme phrase, et barbie qui dechire le short, je ne fais pas que l'entendre, je le vois dire ce mot, et tout ce qui va avec dans sa situation



Dimebagou Je suis accro Inscrit le: 11/12/2015 Envois: 1224 Karma: 729 En ligne ! Re: Qu'entendez vous, « Oh Barbie » ou « Oh Fuck » ?... Re: Qu'entendez vous, « Oh Barbie » ou « Oh Fuck » ?... 0 Ceux qui entendent FUCK vous nous expliquez ce que vous foutez de la deuxième syllabes audible avec le son "i" svp ?