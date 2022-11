Barbie ou Fuck ?

Alors qu'elle regardait le film d'animation Toy Story 3, une internaute (@kittyfeeley) a cru entendre « Oh Fuck » sortir de la bouche de Ken. Mais en réécoutant, elle a entendu autre chose, « Oh Barbie ». Il s'agit d'une illusion auditive, notre cerveau nous fait entendre ce que l’on a envie d'entendre. Concentrez-vous sur le mot Barbie et vous l'entendrez. Ensuite, concentrez-vous sur Fuck et vous l'entendrez.

