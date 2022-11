Vidéo : Une partie de jeu d'alcool très intense Posté par Koreus

Si tu retournes le gobelet, tu as le droit d'avancer le verre d'une case.

Si le verre arrive dans ton camp tu as perdu







Vidéo (1mn46s) : Jeu d'alcool intense





Sur le même sujet :

Image : Jeu de noël : à chaque fois que quelqu'un porte le bonnet dans le coin, on boit ! Vidéo : Les Recettes Pompettes de Monsieur Poulpe avec Stéphane Bern Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7109 Karma: 18727 Re: Une partie de jeu d'alcool très intense Re: Une partie de jeu d'alcool très intense 1 Si le verre arrive dans ton camp tu as perdu et tu dois boire le shot.



Ça ne me dérange pas de perdre! Citation :Ça ne me dérange pas de perdre! Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 709 Karma: 2265 Re: Une partie de jeu d'alcool très intense Re: Une partie de jeu d'alcool très intense 2 Et on joue chacun son tour.

Pour vraiment non, ils jouent tous en même temps

A mon avis d'ailleurs, il faut un arbitre, sinon ça part en couille systématiquement ce jeu ^^ Citation :Pour vraiment non, ils jouent tous en même tempsA mon avis d'ailleurs, il faut un arbitre, sinon ça part en couille systématiquement ce jeu ^^ kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2687 Karma: 6118 Re: Une partie de jeu d'alcool très intense Re: Une partie de jeu d'alcool très intense 0

@LeFreund

Citation : Si le verre arrive dans ton camp tu as perdu et tu dois boire le shot.



Ça ne me dérange pas de perdre!



Bah ça dépend ce qu'il y a dans le verre...



Car vu le temps qu'il faut pour perdre : doit être bien charger le shot. Citation :Bah ça dépend ce qu'il y a dans le verre...Car vu le temps qu'il faut pour perdre : doit être bien charger le shot. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.