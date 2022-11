Jeu d'alcool intense

Quatre amis jouent à un jeu d'alcool très intense. Les règles sont simples : Si tu retournes le gobelet, tu as le droit d'avancer le verre d'une case. Si le verre arrive dans ton camp tu as perdu et tu dois boire le shot. Difficile de prédire qui va gagner !

alcool boisson gobelet intense jeu verre