Exploser des ballons de crème à raser sur sa copine

Lindy et Jlo aiment se faire des blagues et s'exploser des choses à la figure, généralement des ballons de baudruche remplis de crème à raser et d'eau chaude. Voici une compilation des meilleurs moments de Jlo qui explose des ballons sur la tête de sa femme Lindy. La question que tout le monde se pose, qui nettoie ? C'est le couple comme on peut le voir sur leur TikTok

