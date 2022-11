Ne pas frotter le visage d'un enfant

Des parents frottent le visage de leur fille et appliquent le filtre TikTok « gas station za » pour lui faire une blague. En regardant l'écran du téléphone, la fille découvre son visage déformé avec un oeil décalé. Drôle de nom pour un filtre qui déforme le visage, l'auteur se serait inspiré de l'homme dans la vidéo « Don’t ever buy no weed from the gas station »

blague fille filtre frotter oeil parent visage