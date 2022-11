Vidéo : Ne pas frotter le visage d'un enfant trop fort sinon... Posté par Koreus

Des parents frottent le visage de leur fille et appliquent un filtre TikTok pour lui faire une blague.



Vidéo (11s) : Ne pas frotter le visage d'un enfant





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1113 Karma: 4581 Re: Ne pas frotter le visage d'un enfant trop fort s... Re: Ne pas frotter le visage d'un enfant trop fort s... 6 Et un forfait psy, un ! Moustache Je m'installe Inscrit le: 4/10/2022 Envois: 168 Karma: 88 En ligne ! Re: Ne pas frotter le visage d'un enfant trop fort s... Re: Ne pas frotter le visage d'un enfant trop fort s... 0



À ceux qui s'insurgent de voir un chat se faire déguiser : je veux voir un soulèvement dans ces commentaires !

o/



(mais dans un esprit bon-enfant biensur ^^) SuRVoLT Je m'installe Inscrit le: 7/10/2012 Envois: 253 Karma: 104 Re: Ne pas frotter le visage d'un enfant trop fort s... Re: Ne pas frotter le visage d'un enfant trop fort s... 2



Du coup 40 secondes de perdues. Se taper 30 secondes de pub Dailymotion pour moitié moins de vidéo car le lecteur Koreus marche de moins en moins : Du coup 40 secondes de perdues. blobby Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2010 Envois: 57 Karma: 128 Re: Ne pas frotter le visage d'un enfant trop fort s... Re: Ne pas frotter le visage d'un enfant trop fort s... 0 Bonjour,

je suis un gros c... et j'en suis tellement fier que je partage ça à ma communauté de consanguins qui vont aimer ça avec moi, lolololol...

Triste civilisation kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2688 Karma: 6118 Re: Ne pas frotter le visage d'un enfant trop fort s... Re: Ne pas frotter le visage d'un enfant trop fort s... 0

@SuRVoLT

Se taper 30 secondes de pub Dailymotion pour moitié moins de vidéo car le lecteur Koreus marche de moins en moins :



Du coup 40 secondes de perdues.



T'es pas le premier à faire la réflexion.



--> Mais faut pas venir pleurnicher, en 2022, parce qu'on se tape des pubs.



Vous avez le choix de les virer ou non.



