Insolite : ChatGPT , le chatbot qui répond à toutes vos questions ou presque

ChatGPT , le chatbot qui répond à toutes vos questions ou presque

Après DALL·E il y a quelques mois qui permet de générer des images grâce à l'AI, voici ChatGPT le chatbot d'OpenAI qui permet d'avoir une conversation avec une intelligence artificelle. Posez lui des questions (en anglais ou en français), vous verrez, il a réponse à tout ou presque. C'est assez bluffant.



ChatGPT







On peut lui demander d'écrire une fonction dans n'importe quel langage informatique. On peut lui demander d'écrire un discours pour un mariage, de résumer une série ou un film, de résoudre des problèmes de maths ou des équations.

-Votre adresse mail

-Un mot de passe

-De vérifier votre adresse mail en cliquant sur un lien

-Votre prénom

-Votre nom

-Votre organisation

-Votre numéro de téléphone

Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 880 Karma: 1044 Re: ChatGPT , le chatbot qui répond à toutes vos question...

@PurLio

J'ai demandé "Quand le nouveau design du site Koreus.com sera-t-il fonctionnel ?", et mon écran a planté.



Tu as de l'espoir . . . Citation :Tu as de l'espoir . . . CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17396 Karma: 25198 Re: ChatGPT , le chatbot qui répond à toutes vos question... Re: ChatGPT , le chatbot qui répond à toutes vos question... 0



Je suis vraiment impressionné à sa réponse à ma première question hyper spécifique en programmation informatique ! J'ai déjà un compte OpenAI mais vous pouvez pas mettre de fausses infos et un faux téléphone ? Pour une adresse email temporaire : https://www.temp-mail.org Je suis vraiment impressionné à sa réponse à ma première question hyper spécifique en programmation informatique ! chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 800 Karma: 985 Re: ChatGPT , le chatbot qui répond à toutes vos question... Re: ChatGPT , le chatbot qui répond à toutes vos question... 0 c'est quand même incroyable. D'aprés moi ce sont des tests avant la mise en place dans un robot.

Pour ceux qui ne veulent pas donner leur numéro sachez qu'il est deja dans toutes les mains donc vous ne risquez pas grand chose ... Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 878 Karma: 1598 Re: ChatGPT , le chatbot qui répond à toutes vos question... Re: ChatGPT , le chatbot qui répond à toutes vos question... 0 L'idée est sympa, mais dommage de faire de la pub à une organisation qui considère normal de récupérer nos n° de téléphone.

Les emails, ca se filtre, pas les sms ni les coups de fil.



Marre de ces abrutis de la sécurité qui pensent réellement que la sécurité consiste à faire chier tout le monde tout en restant superbement sans effet contre une attaque ayant un minimum de moyens. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 244 Karma: 994 Re: ChatGPT , le chatbot qui répond à toutes vos question... Re: ChatGPT , le chatbot qui répond à toutes vos question... 0

Je veux bien tester mais pas que mes questions soient associées à mon identité contrôlée par SMS.



Et pour le risque de Dataleak , vous pouvez-vous voir si vos données ont déjà fuité ici:

https://haveibeenpwned.com/ Pour rappel Open AI était non lucratif mais est devenu lucratif. A pour président Elon Musk --> donc aucune confiance de mon côté.Je veux bien tester mais pas que mes questions soient associées à mon identité contrôlée par SMS.Et pour le risque de Dataleak , vous pouvez-vous voir si vos données ont déjà fuité ici: Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3295 Karma: 4471 En ligne ! Re: ChatGPT , le chatbot qui répond à toutes vos question... Re: ChatGPT , le chatbot qui répond à toutes vos question... 0 Allons bon. Maintenant pour s'inscrire, il faut limite sa carte vitale, son avis d'impôt sur le revenu et ses quittances de loyer