Vidéo : Ce distributeur automatique de billets affiche le solde de votre compte dans un classement

A l'Art Basel de Miami, les visiteurs ont pu essayer un distributeur automatique de billets qui affiche le solde du compte dans un classement.



camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 833 Karma: 3161 En ligne ! Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 2 Pratique pour repérer la personne à braquer PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12481 Karma: 13326 En ligne ! Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 1 "Cool, regardez comme j'suis pêté de thunes !" Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 523 Karma: 1610 Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 1 Y a pas des gens en cagoule et équipés de barres de fers qui viennent régulièrement le consulter par hasard? Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1781 Karma: 1180 Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 1 Il y a pas de secrets banquaires chez eux ? Gigaman Je suis accro Inscrit le: 19/4/2008 Envois: 1486 Karma: 68 Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 3 Comme quoi, sous forme ludique, certaines personnes sont prêtent à lâcher leurs données sensibles sans problème. C0nnect Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2015 Envois: 27 Karma: 61 Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 4 Et dans les toilettes hommes du salon, il y a aussi une caméra dans les urinoirs pour savoir qui a la plus grosse avec le tableau des 'scores' à l'entrée ? dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 389 Karma: 1232 Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 0 C'est une autre culture... pas envie de développer, je risque déraper en troll anti français... alfredw Je viens d'arriver Inscrit le: 28/11/2014 Envois: 17 Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 4

Je possède des thunes (Clip Intégral) - David Castello-Lopes Makrout Je viens d'arriver Inscrit le: 9/5/2017 Envois: 48 Karma: 58 Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 0 Bon, j'ai pas regardé toute la vidéo, mais c'est n'importe quoi, il suffit de faire un virement de son livret A vers son compte courant juste avant,

et hop. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5723 Karma: 8926 Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 0 Apres on en est a montrer nos photos de voyages, de bouffes de loisirs tout ca pour prouver qu on a du pognon...au moins c est clair Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 1036 Karma: 1243 Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 0 C'est nouveau le watermark Koreus ? De quel droit au juste, pour avoir juste rehost la vidéo ? MorFinBaZ Je m'installe Inscrit le: 1/4/2005 Envois: 245 Karma: 122 Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 0 Art Basel de Miami ? Déjà le principe est débile... zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 215 Karma: 320 Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 1 Je l'aurais intitulé le top du plus gros orgueilleux voir égoïste.



L’étape suivante: le top du plus gros galérien ?

L’étape ultime: le crédit social ??



Ça rime à quoi ce tableau de l'indécence ? Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1781 Karma: 1180 Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 0 C'est pas la réalité, c'est dans un musée et art, c'est une oeuvre numérique. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8869 Karma: 3795 En ligne ! Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... Re: Ce distributeur automatique de billets affiche le sol... 0 Le 106 avec 336 dollars derrière.