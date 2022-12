Distributeur automatique de billets avec classement

A l'Art Basel de Miami, les visiteurs ont pu essayer l'ATM Leaderboard, un distributeur automatique de billets qui affiche le solde du compte dans un classement. Le DAB a été créé par le collectif MSCHF. Ils ont acheté un distributeur classique qu'ils ont modifié avec un écran pour afficher le classement et une caméra. Quand quelqu'un insère sa carte de crédit, la caméra prend une photo de l'utilisateur et au même moment affiche le solde de son compte sur l'écran et son score dans le classement. Dans la deuxième partie de la vidéo, on peut voir le DJ américain Diplo essayer la machine. Il arrive premier dans le classement avec un solde de 3 millions de dollars.

argent art automatique basel classement distributeur miami