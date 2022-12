Tentative de vol dans une boutique de téléphones

Dimanche 4 décembre 2022, un homme entre dans la boutique Phone Market à Dewsbury en Angleterre et fait mine d'être intéressé par deux téléphones dans la vitrine. Le vendeur lui sort les téléphones pour que le client puisse les regarder de plus près. Mais le jeune homme en profite pour prendre la fuite avec les téléphones dans sa main. Pas de chance, la porte est verrouillée et il se retrouve comme un con à rendre les téléphones au vendeur.

