Vidéo : Une élève d'auto-école un peu trop stressée oublie de démarrer la voiture Posté par Koreus

Pendant un test de conduite, une élève oublie quelque chose d'important, comme démarrer la voiture.



Vidéo (1mn6s) : Elle oublie de démarrer la voiture pendant un test de conduite





Sur le même sujet :

Vidéo : L'impossible test : écrire des sms au volant Vidéo : Faire une marche arrière devant une voiture auto-école (Pologne) Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2698 Karma: 6130 Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... 2



Vu le contexte ...



J'aime bien le petit coup d'œil au levier de vitesse qui est enclenché sur la première à la fin. Bon ! Ca doit arriver souvent...Vu le contexte ...J'aime bien le petit coup d'œil au levier de vitesse qui est enclenché sur la première à la fin. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3271 Karma: 10582 Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... 0 Vu la réaction du moniteur, c’est pas la première à avoir fait cet oublie.



Ca reste mignon quand même. lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 1151 Karma: 1083 Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... 1 Bizarre, généralement après avoir enlevé et réenclenché la première 3, 4 fois, sans compter le frein à main, la voiture avance, non ? Curae Je viens d'arriver Inscrit le: 9/6/2015 Envois: 44 Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... 2 Si il ne dit rien, elle passe l'heure de conduite comme ça? Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3717 Karma: 3927 Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... 3

- C'est bon près pour commencer, les réglages du poste de conduite, etc.?

- Oui, on peut y aller !!! Lui répondis-je

- Parfait

- Ah non, attendez, je mets mes lunettes de vue... Moi à mon permis, l'instructeur me dit :- C'est bon près pour commencer, les réglages du poste de conduite, etc.?- Oui, on peut y aller !!! Lui répondis-je- Parfait- Ah non, attendez, je mets mes lunettes de vue... Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3717 Karma: 3927 Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... 2 J'ai eu mon permis Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 611 Karma: 2328 Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... 1 Perso je ne trouve pas cela très fair-play de la part du moniteur. Ce n'est pas évident quant on est jeune conducteur, ce qui nous manque le plus c'est la confiance en soi et la peur de mal faire. D'où cette erreur qui peut paraître grossière.

C'est quoi le délire, venez chez moi je vous filme et après en plus je me fous de votre gueule ?

Qui plus est, avec les voitures modernes il est aujourd'hui difficile de savoir si le moteur est en marche ou non. Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 1018 Karma: 1807 Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... 0 @Kwisatz Il suffit juste de voir que l'aiguille du compte-tours est à zéro, et c'est un truc qu'on apprend pendant les heures de conduite...

Elle est stressée, c'est normal, et c'est pas grave du tout, mais de là dire que c'est difficile avec les voitures modernes = Non Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1119 Karma: 4616 En ligne ! Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... 2 Allez Stéphanie, on démarre le véhicule.





Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Leslie Nielsen scène auto école Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 518 Karma: 1099 Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... 0 L'écoconduite, 100% non-polluant, 100% responsable. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6392 Karma: 6236 Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... 0 WeWereOnABreak

Oubli e ?

Oubli Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6392 Karma: 6236 Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... 0 Je la comprends, la pauvre : ils ont déplacé le volant à droite; ça déstabilse. CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17412 Karma: 25237 Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... Re: Une élève d'auto-école un peu trop stressée oubl... 0 Kwisatz Il lui laisse du temps pour voir si elle s’en rend compte par elle-même dans le but d’évaluer aussi si elle peut trouver la solution par elle-même. C’est pas vraiment une question de fair-play.



@Koreus

Citation : Elle est assise au volant de la voiture d'auto-école et a le feu vert d u moniteur pour commencer le test. Mais la femme s û rement un peu stressé e a u d u mal à avancer. Elle a beau passer les vitesses, enlever le frein à main, rien n’ y fait, la voiture ne veut pas avancer. Après quelques secondes, le moniteur lui explique qu'elle n'a pas démarr é la voiture.

(le bouton de commentaire ne marche pas) Il lui laisse du temps pour voir si elle s’en rend compte par elle-même dans le but d’évaluer aussi si elle peut trouver la solution par elle-même. C’est pas vraiment une question de fair-play.Citation :(le bouton de commentaire ne marche pas) Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.