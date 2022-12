Vidéo : Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confettis pendant une Gender Reveal Party Posté par Koreus

Lors d'une Gender Reveal Party en Colombie, des parents ont eu la bonne idée d'éclater le ballon rempli de confettis avec une flamme



Vidéo (27s) : Eclater un ballon avec une flamme (Gender Reveal)





Auteur Conversation Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 197 Karma: 496 Re: Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confett... Re: Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confett... 0 On disait deja que ça allait trop loin ces trucs... Mais on dirait qu'il va vraiment y avoir des morts un jour Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 459 Karma: 255 Re: Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confett... Re: Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confett... 0 J'attends les commentaires qui vont insulter les gens qui font un gender reveal, ces dangereux criminels. Kwiskas Je m'installe Inscrit le: 17/7/2011 Envois: 329 Karma: 233 Re: Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confett... Re: Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confett... 0 du coup c'est une fille ou un garcon? AlexKidd Je suis accro Inscrit le: 26/7/2004 Envois: 661 Karma: 531 En ligne ! Re: Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confett... Re: Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confett... 0

@Willouuu

J'attends les commentaires qui vont insulter les gens qui font un gender reveal, ces dangereux criminels.



Tu ne crois pas si bien dire : Citation :Tu ne crois pas si bien dire : https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50207452 Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5737 Karma: 8952 Re: Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confett... Re: Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confett... 0 Vert c est bien..c est neutre. Pas genrè. C est une belle prise de position sociale. Stellar Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 320 Karma: 410 En ligne ! Re: Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confett... Re: Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confett... 0

Du coup voilà le bébé, très bon choix ! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 330 Karma: 1345 En ligne ! Re: Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confett... Re: Utiliser une flamme pour éclater un ballon de confett... 0

@Kwiskas

du coup c'est une fille ou un garcon?



