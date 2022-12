Eclater un ballon avec une flamme (Gender Reveal)

Lors d'une Gender Reveal Party en Colombie, des parents ont eu la bonne idée d'éclater le ballon rempli de confettis avec une flamme. Après quelques secondes, le ballon et les confettis prennent feu et provoquent une grosse flamme. Bien que le ballon soit rempli d'hélium, un gaz inerte non inflammable, le ballon et les confettis à l'intérieur peuvent prendre feu. Au fait, c'est une fille !

