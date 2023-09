Un pilote d'avion meurt lors d'une gender reveal party

Pendant une gender reveal party à Navolato au Mexique, un pilote d'avion s'est crashé après avoir révélé le sexe du bébé. Les futurs parents et les invités attendaient avec impatience le passage de l'avion et la libération de la fumée de couleur pour connaitre le sexe bébé. Mais l'aile gauche de l'avion s'est cassée , le pilote n'a rien pu faire et l'avion s'est crashé dans un champ. Le pilote a été transporté à l'hôpital où il a succombé de ses blessures.

