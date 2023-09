Vidéo : Une gender reveal party tourne au drame Posté par kikekoi

Pendant une gender reveal party au Mexique, un pilote d'avion s'est crashé après avoir révélé le sexe du bébé.



Vidéo (33s) : Un pilote d'avion meurt lors d'une gender reveal party





Selvagor Je viens d'arriver Inscrit le: 17/11/2018 Envois: 57 Karma: 74 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 0 Encore la faute du motard volant. zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 284 Karma: 404 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 1 oh BAB ! Jamais vu autant de joie pour un accident CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18317 Karma: 28001 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 2

Faut vraiment arrêter avec la surenchère des Gender reveal party La pauvre gamine quand elle va apprendre l'histoire.



Vous navigateur est trop vieux RIPFaut vraiment arrêter avec la surenchère des Gender reveal partyLa pauvre gamine quand elle va apprendre l'histoire. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1496 Karma: 6235 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 1 Ca va un peu trop loin ces gender reveal party... Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 439 Karma: 824 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 0 Ce monde est foutu. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1809 Karma: 1186 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 0 Il fallait bien revenir sur le couple hein, la vie du pilote n'est que secondaire. AntiRageux Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 43 Karma: 123 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 0 Personne ne court, les gens sont heureux et célèbre cet heureux événement, la détente. Le crash de l'avion semble même faire partie intégrante de la cérémonie. Toujours plus dans l’excès. payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 490 Karma: 389 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 1 Je rêve ou le type qui filme voit l'accident mais revient peinard sur ses potes sans aucune hésitation ?!! Comment c'est possible sérieux ?? J'ai du mal à imaginer qu'un cerveau humain puisse réagir ainsi... Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 214 Karma: 904 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 0 C'est moi, ou c'est vraiment super glauque... MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2063 Karma: 4051 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 1 "Si tu fais ça avec ton avion, on te paie une bière". Qu'ils avaient dit... Telemnor Je m'installe Inscrit le: 28/3/2011 Envois: 258 Karma: 511 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 3 Triste pour le pilote.

Et putain, quelle tradition de beauf le gender reveal! Tokipudi Je suis accro Inscrit le: 30/5/2013 Envois: 617 Karma: 491 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 0 Comment c'est possible qu'une aile se brise d'un coup comme ça ? tomdsign Je m'installe Inscrit le: 26/2/2014 Envois: 149 Karma: 347 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 1 J'espère au moins que le bambin aura la décence de ne pas vouloir changer de sexe pour ses 12 ans. mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6815 Karma: 2929 En ligne ! Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 0

En fait je pense que la plupart n'ont pas compris car ils sont focus sur la couleur et le couple Citation :En fait je pense que la plupart n'ont pas compris car ils sont focus sur la couleur et le couple GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1286 Karma: 1975 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 0 2 bonnes nouvelles pour les parents, dont celle de ne plus avoir à payer le pilote. Kurt_Meredh Je m'installe Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 142 Karma: 548 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 0 @Tokipudi Le mec tire comme un sourd sur le manche pour faire une ressource. Ce type d'avion n'est pas fait pour prendre autant de G (+3,8G max de mémoire). Là il est quasiment à la vitesse max, il faut manier les commandes avec délicatesse, ce n'est pas ce qu'il fait.



Après il faudrait aussi voir si la cellule de l'avion n'était pas un peu "fatiguée". Ces avions d'épandage agricole ont souvent des vies mouvementées et un entretien plutôt "léger". n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 261 Karma: 331 Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 0

Même si elle est franche, la ressource ne me paraît pas excessive pour autant. En revanche effectivement, ces avions agricoles sont fatigués (justement d'avoir effectué des milliers de ressources du genre toute leur vie), et les produits d'épandage souvent corrosifs...

Ce n'est pas le premier qui perd une aile sur une ressource somme toute "normale".



https://youtu.be/vrv8OFjzETI?si=q5mTcoe_lVP6DLim Citation :Même si elle est franche, la ressource ne me paraît pas excessive pour autant. En revanche effectivement, ces avions agricoles sont fatigués (justement d'avoir effectué des milliers de ressources du genre toute leur vie), et les produits d'épandage souvent corrosifs...Ce n'est pas le premier qui perd une aile sur une ressource somme toute "normale". mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6815 Karma: 2929 En ligne ! Re: Une gender reveal party tourne au drame Re: Une gender reveal party tourne au drame 0 Je comprends pas votre aigre contre le gender reveal.. c'est une célébration.. Si t'as les moyeux et tu veux les mettre tu les mets car oui ca fait vraiment un bon souvenir.