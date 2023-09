Options du sujet Imprimer le sujet

kikekoi [Public averti] Une fête "Gender reveal" tourne au drame 1 #1

Je suis accro Inscrit: 24/01/2008 11:07 Post(s): 1118 Karma: 1606



Les invités ne se rendent compte de rien.....

Contribution le : Aujourd'hui 10:15:51

CrazyCow Re: [Public averti] Une fête "Gender reveal" tourne au drame 3 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18313 Karma: 27996



Faut vraiment arrêter avec la surenchère des Gender reveal party La pauvre gamine quand elle va apprendre l'histoire.



Vous navigateur est trop vieux Je suppose qu'il a dû remonter en flèche à cause des grands palmiers qui se trouvaient devant lui… RIPFaut vraiment arrêter avec la surenchère des Gender reveal partyLa pauvre gamine quand elle va apprendre l'histoire.

Contribution le : Aujourd'hui 10:24:07

yvasnil Re: [Public averti] Une fête "Gender reveal" tourne au drame 0 #4

Je m'installe Inscrit: 24/01/2017 23:02 Post(s): 331 Karma: 109 c est juste trop , ils ont quoi a compenser ces gros beaufs ? dommage pour le pilote , les paillettes plastiques et les débris d avion dans la nature.

Contribution le : Aujourd'hui 11:10:57