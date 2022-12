Vidéo : Pourquoi Harry Kane a raté son deuxième penalty contre la France ? Une explication Posté par Koreus

Hier lors du match contre la France, le joueur anglais Harry Kane a raté son deuxième penalty en mettant largement au-dessus. Une ancienne vidéo vient de refaire surface et nous aide à comprendre son geste manqué.



Vidéo (49s) : Harry Kane apprend à tirer au penalty





Auteur Conversation WalkerBip Re: Pourquoi Harry Kane a raté son deuxième penalty contr... C'est comme à Uno avec une carte +4 derrière une carte +2, humiliation compte double Nebinaf Re: Pourquoi Harry Kane a raté son deuxième penalty contr... . Il s'agit bien sûr d'un sketch de Sport Relief diffusé en 2018



Et Harry Kane le savait? CrazyCow Re: Pourquoi Harry Kane a raté son deuxième penalty contr... Bien trouvé ! Dikachu Re: Pourquoi Harry Kane a raté son deuxième penalty contr...



edit: ça explique pourquoi j'entendais des feux d'artifices hier Cool, après une rapide recherche sur google je viens d'apprendre qu'on avait battu les anglais hier. Le foot a beau ne pas être ma tasse de thé, si on botte les anglais ça reste une bonne nouvelle edit: ça explique pourquoi j'entendais des feux d'artifices hier Skwatek Re: Pourquoi Harry Kane a raté son deuxième penalty contr...