Harry Kane apprend à tirer au penalty

Samedi 10 décembre 2022 lors du match contre la France en quart de finale de la coupe du monde 2022 au Qatar, le joueur anglais Harry Kane a raté son deuxième penalty en mettant la balle largement au-dessus du but. Une ancienne vidéo vient de refaire surface et nous aide à comprendre son geste manqué. Dans la vidéo, on peut voir que le joueur Harry Kane a suivi les conseils du rugbyman Jonny Wilkinson. Le rugbyman lui apprend à tirer au-dessus de la barre transversale, comme une transformation au rugby. Il s'agit bien sûr d'un sketch de Sport Relief diffusé en 2018.

