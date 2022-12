L'ascenseur émotionnel d'Emmanuel Macron (Finale Qatar 2022)

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Pendant la finale (Argentine - France) de la coupe du monde de football au Qatar, le président Emmanuel Macron suivait le match dans les tribunes. LCI a filmé les réactions du président pendant le match. Et on peut dire qu'il était à fond, très enthousiaste et très expressif à chaque but.

2022 argentine coupe emmanuel final football france macron monde qatar reaction