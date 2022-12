Le président sud-soudanais se fait pipi dessus

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Lors de l'inauguration d'une nouvelle route au Soudan su Sud, le président de la République Salva Kiir Mayardit a eu un problème de fuite urinaire alors qu'il chantait l'hymne national. Dans la vidéo filmée par un journaliste, on peut voir la jambe gauche de son pantalon mouillé de l'entrejambe jusqu'à sa cheville. Quand Salva Kiir, 71 ans, s'aperçoit qu'il a fait pipi dans son pantalon, le journaliste détourne la caméra du président et filme ailleurs. D'après Nation-Times, les journalistes qui auraient couvert l'évènement auraient été torturées et le journaliste qui a fait fuiter la vidéo aurait été pendu.

fuite kiir pantalon pipi president salva soudan urine