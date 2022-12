Vidéo : Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème de fuite urinaire Posté par Skwatek

Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème de fuite urinaire et mouille son pantalon pendant une cérémonie.



Vidéo (38s) : Le président sud-soudanais se fait pipi dessus





Sur le même sujet :

Vidéo : Skieur en télésiège vs Fuite de canalisation Vidéo : Comment rafraîchir un wagon sans clim ? Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 841 Karma: 3225 Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... 1 Une vidéo de pipi contre une pendaison... Il exagère le président Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 594 Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... 0 Si il a une fuite urinaire ce n'est probablement pas la première fois, du coup étrange qu'il n'ai pas pris ses disposition.



De la à aller torturer quelqu'un qui diffuse les images o_O faut avoir un sacrée problème d'ego. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 626 Karma: 2409 Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... 2 Pas que la vidéo qui a fuité MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1953 Karma: 3762 Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... 3 La ligne jaune a été franchie, là... psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 718 Karma: 1548 Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... 0 je dirais bien que c'est à pisser de rire...mais non . gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 7102 Karma: 5836 En ligne ! Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... 0 Quand t'es dévoué au pays, c'est le maillot qu'il faut mouiller ! Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1415 Karma: 1133 Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... 0 "...et le journaliste qui a fait fuiter la vidéo aurait été pendu"... à la chaine de la chasse d'eau? Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 696 Karma: 1249 Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... 0 quid de la qualité de la fanfare ? Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6412 Karma: 6286 Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... Re: Le président sud-soudanais Salva Kiir a un problème d... 0 @Nark0t1k

Ironie ou naïveté ?

"Celui qui détient l'information, détient le pouvoir.

Celui qui l'entretien, détient le monde."

(Adam Smires)

1600 journalistes tués dans le monde en 20 ans; un pendu de plus ou moins, quand on aime on ne compte pas. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.