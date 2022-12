Vidéo : Emmanuel Macron très expressif et enthousiaste pendant la finale de la coupe du monde Posté par Koreus

Des images inédites d'Emmanuel Macron pendant la finale de la coupe du monde de football au Qatar.



Vidéo (2mn10s) : L'ascenseur émotionnel d'Emmanuel Macron (Finale Qatar 2022)





Vidéo : Emiliano Martinez célèbre son gant d'or (Qatar 2022) Vidéo : Les rues de Buenos Aires après la victoire de l'Argentine (Qatar 2022)

zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1216 Karma: 4841 Re: Emmanuel Macron très expressif et enthousiaste pendan... Re: Emmanuel Macron très expressif et enthousiaste pendan... 1

Il ne surpassera jamais notre Jacques Chirac national dasli Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 54 Karma: 64 Re: Emmanuel Macron très expressif et enthousiaste pendan... Re: Emmanuel Macron très expressif et enthousiaste pendan... 0 Je suis pas français mais je trouve ça cool -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4470 Karma: 1932 Re: Emmanuel Macron très expressif et enthousiaste pendan... Re: Emmanuel Macron très expressif et enthousiaste pendan... 0 J'ai fait exactement pareil sur mon canapé.



