A 3 sur une trottinette électrique

En fin de soirée dans une ville en France, trois personnes louent une trottinette électrique pour rentrer chez elles. Elles montent à trois dessus et descendent une rue de pavés bouteille à la main. Elles foncent dans une voiture quelques mètres plus loin et chutent sur le sol.

chute collision electrique fail france pave trottinette