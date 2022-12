Chats et Chiens secs puis mouillés

Une compilation de chiens et de chats pris avant, avec les poils secs et après le bain, avec les poils mouillés. Les plus attentifs auront remarqué qu'il n'y a pas des chiens et des chats, une poule se cache dans cette compilation.

chat chien compilation eau mouille poil