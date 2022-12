Vidéo : Une compilation de chats et de chiens aux poils secs puis mouillés Posté par Skwatek

Une compilation de chiens et de chats pris avant et après le bain.



Vidéo (45s) : Chats et Chiens secs puis mouillés





Dst901 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/7/2019 Envois: 2 Re: Une compilation de chats et de chiens aux poils secs ... Re: Une compilation de chats et de chiens aux poils secs ... 1 Drôle de chat ou chien a 4sc Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 468 Karma: 257 Re: Une compilation de chats et de chiens aux poils secs ... Re: Une compilation de chats et de chiens aux poils secs ... 2 Certains gardent une allure alors que d'autres deviennent franchement dégueulasse CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17474 Karma: 25400 Re: Une compilation de chats et de chiens aux poils secs ... Re: Une compilation de chats et de chiens aux poils secs ... 2

(plus sérieusement, sauf cas rares, le chat se nettoie très bien tout seul) On se demande bien comment les chats faisaient pour se shampouiner avant qu’on s’occupe d’eux Nyark_Nyark Je masterise ! Inscrit le: 29/1/2015 Envois: 2852 Karma: 1744 Re: Une compilation de chats et de chiens aux poils secs ... Re: Une compilation de chats et de chiens aux poils secs ... 2



Celui là c'est un chat ou un chien ?