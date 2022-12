Vidéo : Trois personnes sur une trottinette électrique roulent sur des pavés en descente Posté par Skwatek

A Quel moment, elles ont pensé que c'était une bonne idée ?



Vidéo (15s) : A 3 sur une trottinette électrique





Vidéo : Il fait de la trottinette à 85 km/h sur l'A86 (France) Vidéo : Drift raté à trottinette devant une mamie allemande



Sinon à quand des mesures fermes sur l'usage des trottinettes en ville ? Aucun respect du code de la route, pas de casque, on est constamment frôlé par ses idiots en ville dans les zones piétonnes; idiots qui sont susceptibles de vous faucher à tout moment. forsnox Je viens d'arriver Inscrit le: 2/11/2011 Envois: 30 Karma: 150 Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... 5 Bon effectivement elles avaient raison de pas monter et d'avoir peur pour eux.... Et d'aller les voir à la fin, j'écouterai l'instinct féminin non alcoolisé à l'avenir

12 commentaires Auteur Conversation forsnox Je viens d'arriver Inscrit le: 2/11/2011 Envois: 30 Karma: 150 Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... 5 Bon effectivement elles avaient raison de pas monter et d'avoir peur pour eux.... Et d'aller les voir à la fin, j'écouterai l'instinct féminin non alcoolisé à l'avenir Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 628 Karma: 2417 Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... 7 Ils sont mignons et en bons citoyens ils ont laissé leur nom sur le pare brise de la voiture qui vient de se faire défoncer.



Sinon à quand des mesures fermes sur l'usage des trottinettes en ville ? Aucun respect du code de la route, pas de casque, on est constamment frôlé par ses idiots en ville dans les zones piétonnes; idiots qui sont susceptibles de vous faucher à tout moment.



Sinon à quand des mesures fermes sur l'usage des trottinettes en ville ? Aucun respect du code de la route, pas de casque, on est constamment frôlé par ses idiots en ville dans les zones piétonnes; idiots qui sont susceptibles de vous faucher à tout moment. Amiid Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2008 Envois: 40 Karma: 359 Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... 3 Vous voyez les gars, si vous voulez que les femmes viennent vous voir il suffit de se péter la gueule en trottinette.

Belle technique pour se faire accoster. Rythmncs Chaleur ! Inscrit le: 10/1/2019 Envois: 69 Karma: 71 Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... 0 @Kwisatz À quand des mesures fermes sur l'usage des voitures en ville ? Aucun respect du code de la route, pas de casque, on est constamment frôlé par ces idiots en ville sur les passages piétons; idiots qui sont susceptibles de vous faucher à tout moment.



morganiser Je m'installe Inscrit le: 24/7/2007 Envois: 222 Karma: 102 Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... 1 C'est à cause d'une minorité de gens qui font ça qu'après nous sommes mal vu nous les trottinettistes comme je peux le lire sur un des commentaires de mes vdd.... SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 419 Karma: 906 Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... 1 @Rythmncs non sur ce point là il a raison, je vais de temps en temps sur paris en voiture pour le travail et je déteste ça car tu as toujours des scooters qui te dépasse en même temps à droite et à gauche , des gosses souvent à deux sur une trottinette qui te dépasse par la droite entre la voiture et le trottoir en zigzagant entre les véhicules, et ils sont a peine visible... ils mesurent pas le danger qu'ils sont pour eux même... gloum Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 217 Karma: 635 Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... 0 @morganiser tout à fait d'accord



J'ai quand même l'impression que l'effet trottinette donne l'effet à beaucoup de monde qu'ils sont invincibles et qu'ils peuvent faire n'importe quoi, encore plus qu'en vélo. Incroyable



Je fais de la trott' pour aller au taff depuis 8 ans, je subis vraiment l'arrivée en masse des trott' électriques. D'ailleurs personne n'est assuré et est au courant, mais l'assurance est obligatoire en trottinette. Si tu renverses quelqu'un t'es dans la merde jusqu'au coup...



Et pour rejoindre un VDD, j'ai déjà vu au moins 3 ou 4 trottinettes rentrer dans une voiture et se barrer sans laisser la moindre coordonnée. Pourquoi se faire chier.

On appel ca le permis a point pour les voitures. Et et serait bon oui de faire quelque chose contre les fous en trottinettes.

Au moins les bloquer pour ne pas avoir le droit de prendre ceux en libre service.



La trottinette électrique est un très bon outils de déplacement, mais alors le nombre de couillons dessus...

@Kwisatz Ils ne touchent pas de voiture, ils se prennent une sorte de barrière métallique de chantier,

J'espère par contre que les pavés n'ont pas trop souffert

Primo qui dit voiture, dit permis, donc dispositif de sanctions.

Deuxio une voiture n'a pas accès au zone piétonne.

Tertio, une voiture c'est assuré pour les dégâts causés à autrui, rarement une trottinette,

Rythmncs Chaleur ! Inscrit le: 10/1/2019 Envois: 69 Karma: 71 Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... 0

@Kwisatz

Primo, Qui dit vélo/trottinette dit avoir reçu un cours sur son utilisation dans sa jeunesse, et également sanctions sur les règles en vigueur,

Deuxio, il y a marqué passage piéton (lire est un moindre mal),

Tertio, obligation de s'assuré pour une trottinette personnelle,

Quattro, le casque ne sert que pour les autres, pas soit même, surtout en ville.

Primo, Qui dit vélo/trottinette dit avoir reçu un cours sur son utilisation dans sa jeunesse, et également sanctions sur les règles en vigueur,

Deuxio, il y a marqué passage piéton (lire est un moindre mal),

Tertio, obligation de s'assuré pour une trottinette personnelle,

-MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4472 Karma: 1933 En ligne ! Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... Re: Trois personnes sur une trottinette électrique roulen... 0 Au lieu de vous disputer sur les règles, je vous rappelle que la loi interdit bien d'être à plus d'une personne sur une trottinette. La preuve que légiférer n'est pas une solution idéale, ça n'empêche pas les gens d'être bêtes.

Les règles existent déjà, c'est plus le manque de surveillance et de sanctions le problème.

Sauf qu'en France quand on met plus de surveillance et de policiers, ça râle.

Les règles existent déjà, c'est plus le manque de surveillance et de sanctions le problème.

Haut