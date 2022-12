Cristiano Ronaldo rentre en larmes au vestiaire (Qatar 2022)

Samedi 10 décembre 2022 au le coup de sifflet final après l’élimination du Portugal par le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar, Cristiano Ronaldo est rentré directement au vestiaire en larmes. Un moment chargé d'émotions filmé par plusieurs caméras. A 37 ans, Cristiano Ronaldo quitte le Qatar avec un seul but marqué. Celui qu'on surnomme CR7 a réalisé qu'il ne porterait plus le maillot du Portugal lors d'une coupe du monde et que c'était sa dernière chance de la gagner.

2022 coupe cristiano football larme monde pleurs portugal qatar ronaldo vestiaire