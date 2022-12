Vidéo : Kyan Khojandi trolleur de génie Posté par Maitre_Cube

Pour faire la promo de son spectacle, Kyan a décidé de faire parler de lui en regarnissant ses cheveux.

Il est donc passé sur le plateau de Quotidien, l'air de rien, et il a laisser faire la magie d'internet. Et on peut dire que ça a bien marché.



Vidéo (10mn1s) : Kyan Khojandi et ses cheveux





Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 617 Karma: 2353 Re: Kyan Khojandi trolleur de génie Re: Kyan Khojandi trolleur de génie 2 Franchement une superbe vidéo hypra bienveillante.



On ne mesure pas assez le traumatisme pour un homme de perdre ses cheveux.



On est sujet de moqueries paradoxalement souvent par les hommes qui eux mêmes se rassurent de voir que vous perdez aussi vos cheveux alors que les femmes elles s'en foutent au final...



Donc il a raison avant de balancer une vanne pesez vos mots et sachez vraiment à qui vous vous adressez.



Car oui un complexe c'est merdique que l'on soit une femme ou un homme, on peut vraiment en souffrir. madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 229 Karma: 207 Re: Kyan Khojandi trolleur de génie Re: Kyan Khojandi trolleur de génie 0 Il a réussi sa com. Je ne savais pas qu'il avait réussi à percer depuis bref. Memelteam Je m'installe Inscrit le: 10/10/2008 Envois: 337 Karma: 237 En ligne ! Re: Kyan Khojandi trolleur de génie Re: Kyan Khojandi trolleur de génie 0 Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 279 Karma: 1016 Re: Kyan Khojandi trolleur de génie Re: Kyan Khojandi trolleur de génie 0 Simple et intelligent dans les propos , ça fait du bien, surtout quand on parle de réseaux sociaux. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1122 Karma: 4640 En ligne ! Re: Kyan Khojandi trolleur de génie Re: Kyan Khojandi trolleur de génie 3 Génie du troll, génie d'écriture, génie de la réalisation, de l'humour... avec cette idée -de génie- il s'est fait un max de pub pour pas bien cher ! (enfin, je ne connais pas le prix d'une moumoute, mais ça ne doit aller chercher bien loin) CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17439 Karma: 25332 Re: Kyan Khojandi trolleur de génie Re: Kyan Khojandi trolleur de génie 0



Et je suis autant impressionné aussi par ce "complément" de cheveux. Le rendu est top ! C’est impressionnant le nombre de commentaires et de MP !Et je suis autant impressionné aussi par ce "complément" de cheveux. Le rendu est top ! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 617 Karma: 2353 Re: Kyan Khojandi trolleur de génie Re: Kyan Khojandi trolleur de génie 1

@Memelteam





FBI : Fausse Bonne Idée Citation :FBI : Fausse Bonne Idée Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2210 Karma: 3864 Re: Kyan Khojandi trolleur de génie Re: Kyan Khojandi trolleur de génie 0

@Kwisatz

Donc il a raison avant de balancer une vanne pesez vos mots et sachez vraiment à qui vous vous adressez.



Car oui un complexe c'est merdique que l'on soit une femme ou un homme, on peut vraiment en souffrir.

Même si le chauve sourit ! Citation :Même si le chauve sourit ! Memelteam Je m'installe Inscrit le: 10/10/2008 Envois: 337 Karma: 237 En ligne ! Re: Kyan Khojandi trolleur de génie Re: Kyan Khojandi trolleur de génie 0 @Kwisatz

"FBI : Fausse Bonne Idée"



Ceux qui n'ont pas d'humour de second degré , ben qu'ils "parlent à ma main" ^^ te-deum Je viens d'arriver Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 96 Karma: 358 En ligne ! Re: Kyan Khojandi trolleur de génie Re: Kyan Khojandi trolleur de génie 0



