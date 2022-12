Kyan Khojandi et ses cheveux

Kyan Khojandi que l'on a l'habitude de voir crâne rasé, est apparu dans l'émission Quotidien sur TMC et Clique sur Canal Plus avec des cheveux. Cette nouvelle tête a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo de 10 minutes, Kyan Khojandi a expliqué son changement de look. Un moyen pour faire parler de lui et faire la promo de son nouveau spectacle

