Des carpes Koï dans les caniveaux au Japon

Dans la ville de Shimabara au Japon, l'eau des caniveaux est tellement propre qu'on y trouve des carpes Koï. En 1792, le mont Unzen est entré en éruption et a provoqué deux tremblements de terre qui ont détruit une partie de la ville et tué 15000 personnes. Suite aux séismes, des sources d'eau ont jailli un peu partout dans la ville, remplissant les caniveaux d'eau potable. En 1978, la municipalité a décidé d'introduire des carpes Koï dans les caniveaux de la ville. Et c'est depuis une attraction touristique.

caniveau carpe eau egout japon koi poisson