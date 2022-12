Vidéo : Le camouflage impressionnant d'une chenille sur une feuille Posté par Kilroy1

A première vue, cette feuille semble ordinaire mais quand on y regarde de plus près....



Vidéo (20s) : Camouflage d'une chenille





Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 238 Karma: 232 Re: Le camouflage impressionnant d'une chenille sur ... 0 La chenille invisible gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 618 Karma: 1296 En ligne ! Re: Le camouflage impressionnant d'une chenille sur ... 0 C'est boooooo!

Même si elle se met en travers de la feuille elle ressemble à une plus petite feuille superposée.