Camouflage d'une chenille

A première vue, cette feuille semble ordinaire mais quand on y regarde de plus près, on peut voir une chenille du papillon Euthalia aconthea (ou baron commun) que l'on retrouve au Sri Lanka, en Inde ou en Asie du Sud-Est.

camouflage chenille feuille