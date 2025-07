Camouflage du baron commun sur une feuille

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

La chenille du papillion Baron commun a un camouflage si efficace que, même en observant directement une feuille infestée, il est difficile de distinguer la chenille sans un œil averti. L’Euthalia aconthea, aussi appelé Baron commun (Common Baron en anglais), est un papillon diurne de la famille des Nymphalidae (sous-famille des Limenitidinae) que l'on retrouve en Asie du Sud et du Sud-Est. La chenille d’Euthalia aconthea se fond parfaitement sur les feuilles de manguier grâce à un camouflage exceptionnel. Son corps vert vif imite la couleur des jeunes feuilles, tandis que des bandes plus claires rappellent les nervures foliaires. Ses bords latéraux aplatis, en forme de petites extensions, épousent la surface de la feuille et brisent sa silhouette, la faisant passer pour une partie du feuillage. Immobile pendant la journée, elle devient presque indétectable pour les oiseaux et autres prédateurs, profitant de cette ressemblance pour se nourrir en toute discrétion.

baron camouflage chenille commun feuille mangier papillon