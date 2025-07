Murmuration de Sadeck Berrabah

Le chorégraphe français Sadeck Berrabah a posté sur son compte Instragram une répétition de son spectacle Murmuration. Le mot « murmuration » désigne en anglais le phénomène hypnotique de vol synchronisé des nuées d’oiseaux. Cette idée d’unité et de mouvement collectif est au cœur de la chorégraphie : jusqu’à 50 danseurs occupent la scène, leurs bras et leurs avant-bras orchestrant des lignes et formes géométriques d’une précision presque irréelle. La synchronisation, la pureté des mouvements et la quasi-absence de décor dirigent le regard sur le travail du groupe plutôt que sur les individualités. Costumes noirs et silhouettes homogènes renforcent cette impression d’essaim humain, où seul compte le rythme commun

