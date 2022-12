Vidéo : Deux femmes avec de l'eau dans la bouche réagissent à des filtres Snapchat Posté par Koreus

Deux femmes avec de l'eau dans la bouche découvrent des filtres Snapchat appliqués sur leur visage.



Vidéo (34s) : Réaction à des filtres Snapchat





Sur le même sujet :

Vidéo : Singe vs Filtre araignée Vidéo : Ne pas frotter le visage d'un enfant Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Memelteam Je m'installe Inscrit le: 10/10/2008 Envois: 341 Karma: 229 Re: Deux femmes avec de l'eau dans la bouche réagiss... Re: Deux femmes avec de l'eau dans la bouche réagiss... 1



Sur sa chaine Il y a d'autre vidéos tiktok d'utilité publique à caractère d'apprentissage éducatif :



J'ai esquissé un sourire dans les 2 dernières secondes.Sur sa chaine Il y a d'autre vidéos tiktok d'utilité publique à caractère d'apprentissage éducatif : Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 124 Karma: 245 Re: Deux femmes avec de l'eau dans la bouche réagiss... Re: Deux femmes avec de l'eau dans la bouche réagiss... 0 aucun intérêt, mise en scène de mauvais gout et rires forcés au rendez-vous.

Quand je vois dans le reflet de la cuisine qu'elles ont pris du temps pour installer leur anneau d'éclairage studio pour faire ça, j'ai pitié. Khaas Je m'installe Inscrit le: 28/1/2011 Envois: 453 Karma: 1256 Re: Deux femmes avec de l'eau dans la bouche réagiss... Re: Deux femmes avec de l'eau dans la bouche réagiss... 0 Non. Juste non quoi. La musique, les filtres, les rires, y'a rien qui fonctionne ! Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 152 Karma: 576 Re: Deux femmes avec de l'eau dans la bouche réagiss... Re: Deux femmes avec de l'eau dans la bouche réagiss... 1

Le concept est sympa en tout cas. C'est une bonne opportunité de faire une vidéo marrante tout en mettant ses attributs en valeur.Le concept est sympa en tout cas. keranops Je m'installe Inscrit le: 31/12/2006 Envois: 237 En ligne ! Re: Deux femmes avec de l'eau dans la bouche réagiss... Re: Deux femmes avec de l'eau dans la bouche réagiss... 0 Clairement un post sponso by snap qui en difficulté essaie de trouver un sens a son application inutile, Koreus vous prenez combien sur le post ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.