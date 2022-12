Vidéo : une maman lève la tête de son portable et se rend compte que son bébé a disparu Posté par Kilroy1

Au Vietnam, une maman lève la tête de son portable et se rend compte que son bébé a disparu



Vidéo (21s) : Une maman étourdie a perdu son bébé





Que celui (ou celle) qui n'a pas tout retourné pour chercher un stylo qu'il tenait dans sa main lui jette la première pierre.

Moi le premier.

Là c'est un t'it schtroumpf mais c'est pareil. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 194 Karma: 492 Re: une maman lève la tête de son portable et se rend com... Re: une maman lève la tête de son portable et se rend com... 0 Je pense que ça mérite l'oscar de l'authenticité !



Bon je dis ça mais il y a quelques années, j'ai essayé de changer la couche de mon oreiller que j'avais pris pour mon fils. C'était pas à cause du smartphone mais manque de sommeil o_O' Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6409 Karma: 6260 Re: une maman lève la tête de son portable et se rend com... Re: une maman lève la tête de son portable et se rend com... 1 @saihtam

Il devait puer un max l'oreiller... FouTaquin Je m'installe Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 184 Karma: 355 En ligne ! Re: une maman lève la tête de son portable et se rend com... Re: une maman lève la tête de son portable et se rend com... 0



C'est la même famille?