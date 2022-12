Une maman étourdie a perdu son bébé

Dans le salon d'une maison au Vietnam, une maman lève la tête de son portable et se rend compte que son bébé a disparu. Le bébé était censé être dans le trotteur qu'elle secouait avec son pied. Paniquée, elle se lève et part à la recherche de son bébé et se rend compte rapidement qu’il est dans ses bras. Soulagée, elle embrasse son enfant contente de l'avoir retrouvé.

bebe bras etourdi maman perdu