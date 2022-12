Vidéo : Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de monde après la victoire de l'Argentine Posté par Koreus

Un drone a survolé la Plaza de la República à Buenos Aires après la victoire de l'Argentine en coup du monde.



Vidéo (39s) : Les rues de Buenos Aires après la victoire de l'Argentine (Qatar 2022)





Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 885 Karma: 1608 Re: Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de mon... Re: Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de mon... 0

- Mais c'est franchement dangereux, et à la limite de l'inconscience, surtout compte tenu des acrobaties réalisées... Une bien mauvais exemple de l'usage d'un drone au dessus d'une foule compacte

- Mais cette foule, toute à son euphorie, est éventuellement bien contente de cette capture vidéo, peut-être prête à en assumer les risques

- Mais un film pris depuis les toits au téléobjectif aurait peut-être pu donner pratiquement le même rendu, sans les prises de risques, et pour un budget similaire.

- (en fait, pas vraiment, les zoom ont tendance à écraser l'image et renvoient beaucoup moins l'impression d'une somme d'individus distincts)



Mon cerveau n'arrive pas à se mettre d'accord - La vidéo est à la fois belle, et franchement exceptionnelle. Elle permet vraiment de ressentir l'émotion de cette foule- Mais c'est franchement dangereux, et à la limite de l'inconscience, surtout compte tenu des acrobaties réalisées... Une bien mauvais exemple de l'usage d'un drone au dessus d'une foule compacte- Mais cette foule, toute à son euphorie, est éventuellement bien contente de cette capture vidéo, peut-être prête à en assumer les risques- Mais un film pris depuis les toits au téléobjectif aurait peut-être pu donner pratiquement le même rendu, sans les prises de risques, et pour un budget similaire.- (en fait, pas vraiment, les zoom ont tendance à écraser l'image et renvoient beaucoup moins l'impression d'une somme d'individus distincts)Mon cerveau n'arrive pas à se mettre d'accord Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2213 Karma: 3872 Re: Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de mon... Re: Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de mon... 1 Y a pas tant de monde que ça ! J'ai vu trois lampadaires inoccupés. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 621 Karma: 2388 En ligne ! Re: Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de mon... Re: Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de mon... 2 La plus belle finale de l'histoire du mondial et je ne veux rien savoir .

Félicitations aux argentins et mercis à nos bleus . WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 181 Karma: 292 Re: Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de mon... Re: Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de mon... 2 Sans rancune, ce match était génial ! Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 769 Karma: 500 Re: Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de mon... Re: Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de mon... 1 le jour où un scientifique découvrira un "vaccin" conte le cancer ou le sida... j'espère qu'il y aura autant de monde dans les rues de toutes les capitales du monde! Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 584 Karma: 3327 Re: Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de mon... Re: Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de mon... 1

@Nerio

le jour où un scientifique découvrira un "vaccin" conte le cancer ou le sida... j'espère qu'il y aura autant de monde dans les rues de toutes les capitales du monde!

Boarf, il suffira de le rendre obligatoire, ça devrait mettre pas mal de monde dans les rues Citation :Boarf, il suffira de le rendre obligatoire, ça devrait mettre pas mal de monde dans les rues Donatien Je viens d'arriver Inscrit le: 2/6/2015 Envois: 76 Karma: 81 Re: Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de mon... Re: Un drone filme les rues de Buenos Aires noires de mon... 0 J'espère qu'il y en a avec le covid dans le tas